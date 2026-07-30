Pulse Data vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pulse Data hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 80,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at