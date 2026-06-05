Putin hält Rede bei Wirtschaftsforum

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin will beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum vor großem Publikum am Freitag eine Rede zur Weltpolitik und der wirtschaftlichen Lage Russlands halten. Bei der Veranstaltung am Nachmittag beantwortet er traditionell Fragen, die sich auch um seinen Krieg gegen die Ukraine drehen.

Russland nutzt das Wirtschaftsforum, um sich der Welt zu präsentieren. Trotz eines Wachstumseinbruchs im fünften Jahr des von Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine und westlichen Sanktionen will das Land dabei ökonomische Kraft demonstrieren.

Den Beginn des bis Samstag laufenden Forums überschattete am Mittwoch ein ukrainischer Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in St. Petersburg. Auch für die Forumsgäste waren die Rauchschwaden am blauen Himmel nicht zu übersehen. Nach zunehmenden ukrainischen Drohnenangriffen auf Raffinerien in den vergangenen Monaten räumte Vizeregierungschef Alexander Nowak beim Forum ein, dass Russland derzeit weniger Öl fördere als ursprünglich geplant. Er erklärte dies mit unplanmäßigen Reparaturen - ohne Gründe dafür zu nennen./ksr/DP/he