Putin lobt Produktionssteigerung der Rüstungsindustrie

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Die russische Rüstungsindustrie hat nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin in diesem Jahr ihre Produktion vervielfacht. "Dieser Tage arbeiten die Unternehmen der Rüstungsbranche rhythmisch und präzise, tun alles Notwendiges, um den Streitkräften bei der militärischen Spezialoperation moderne Waffen, Technik, Munition und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen", lobte Putin auf einer Sitzung der Militär- und Rüstungskommission in St. Petersburg. Hätten etwa die russischen Truppen im vergangenen Jahr 140.000 Drohnen bekommen, so würden es in diesem Jahr 1,4 Millionen sein, führte er aus. Gleichzeitig forderte er eine weitere Steigerung.

Drohnen sind eine der wichtigsten Waffen in dem seit mehr als zweieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geworden - auf beiden Seiten der Front. Sie dienen der Aufklärung, aber auch der Bekämpfung von Infanterietruppen, gepanzerten Fahrzeugen, aber auch strategischen Zielen im Hinterland.

Seit September gelten in China erhöhte Exportbeschränkungen für Drohnen und Drohnenkomponenten. Bisher hatten beide Kriegsgegner vor allem bei der Aufklärung im Nahbereich stark auf teils umgebaute chinesische Drohnen gesetzt.

Daher legen sowohl Kiew als auch Moskau nun besonderen Wert auf die Weiterentwicklung eigener Drohnen. Putin erklärte, dass bis 2030 im Land noch 48 weitere Produktionsstätten für den Drohnenbau entstehen sollen. Russland müsse auf dem Gebiet vom Ausland unabhängig werden, forderte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seinerseits im August das bereits vorher ausgegebene Ziel der Herstellung von mindestens einer Million Drohnen noch einmal bestätigt. "Und es werden insgesamt in diesem Jahr mehr", betonte er. Dabei soll die ukrainische Armee im Juli bereits mehr Drohnen als der russische Gegner eingesetzt haben./bal/DP/jha