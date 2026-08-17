PVP Ventures legte Quartalsergebnis vor

PVP Ventures hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 165,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 456,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 172,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at