Pyxus International präsentierte Quartalsergebnisse

Pyxus International äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,74 Prozent auf 655,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 778,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at