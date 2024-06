Qiagen will in den nächsten Jahren deutlich wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen will mit einer verstärkten Fokussierung auf Wachstumsträger den Umsatz bis 2028 währungsbereinigt jährlich im Schnitt um rund 7 Prozent steigern. Zugleich soll die bereinigte operative Gewinnmarge bis dahin mindestens 31 Prozent erreichen, teilte der Diagnostikspezialist und Labordienstleister vor seinem Kapitalmarkttag in New York mit. Eine Straffung des Portfolios, Verbesserungen bei der operativen Effizienzsteigerungen und Digitalisierung sollen Qiagen profitabler machen.

2023 hatte Qiagen eine bereinigte operative Gewinnmarge von 26,9 Prozent gemeldet. Der Umsatz ging zugleich zurück, weil die in den Vorjahren treibenden Covid-Geschäfte wegfielen. Die Nicht-Covid-Produktgruppen verzeichneten allerdings ein wechselkursbereinigtes Wachstum von 8 Prozent.

Qiagen will den Aktionären überdies zwischen 2024 und 2028 insgesamt mindestens 1 Milliarde Dollar zukommen lassen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

2019 hatte das Unternehmen letztmalig einen Kapitalmarkttag veranstaltet und sich dabei Mittelfristziele gesteckt. Anschließend wurde das Geschäft dann für einige Jahre von der Corona-Pandemie erheblich beeinflusst.

June 17, 2024 07:55 ET (11:55 GMT)