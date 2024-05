Qianhe Condiment and Food veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qianhe Condiment and Food präsentierte am 30.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,150 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 889,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 811,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at