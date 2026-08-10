Qualtec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qualtec hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 37,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qualtec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 969,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 164,07 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qualtec 93,54 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at