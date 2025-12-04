QuantaSing Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

QuantaSing Group stellte am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

QuantaSing Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 84,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at