Quanterix Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9FB / ISIN: US74766Q1013
|
11.11.2025 02:19:10
Quanterix Corp Q3 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - Quanterix Corp (QTRX) revealed Loss for its third quarter that increased from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled -$33.52 million, or -$0.73 per share. This compares with -$8.35 million, or -$0.22 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.53 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.3% to $40.23 million from $35.81 million last year.
Quanterix Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$33.52 Mln. vs. -$8.35 Mln. last year. -EPS: -$0.73 vs. -$0.22 last year. -Revenue: $40.23 Mln vs. $35.81 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $130 Mln- $135 Mln
