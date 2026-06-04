Quantinuum Aktie
WKN DE: QNTNM1 / ISIN: NET00QNTNM01
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04.06.2026 02:57:00
Quantinuum raises $1.68 billion in IPO that seeks to give quantum computing more street cred
Quantinuum is pursuing a traditional IPO, whereas many other quantum players have gone the SPAC route.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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