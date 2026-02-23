Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
23.02.2026 18:09:41
Quantum Computing Inc. Positions Itself Between Quantum Hardware and Enterprise Adoption as Anson Funds Exits
According to a February 17, 2026, SEC filing, Anson Funds Management LP sold its entire 5,373,455-share position in Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT)during the quarter. The estimated transaction value is $98.93 million, derived from average closing prices in the quarter. The fund reported a quarter-end position value drop of $98.93 million, capturing the combined effect of share sales and any price changes.Anson Funds Management LP has fully exited QUBT, bringing its stake to zero. Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
