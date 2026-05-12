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Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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12.05.2026 11:06:00

Quantum Computing Stocks IonQ and D-Wave Quantum Have Nearly Doubled in 5 Weeks -- Don't Take the Bait

In case you haven't noticed, Wall Street is enjoying a rip-roaring bounce from its Iran war correction in March. While artificial intelligence (AI) stocks continue to take center stage, it's quantum computing stocks that have delivered some of the most eye-popping returns.From the closing bell on March 30 through the end of trading on May 6, quantum computing pioneers IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) have soared by 98% and 84%, respectively. Honorable mention to Rigetti Computing, as well, for its 56% gain over the same timeline.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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D-Wave Quantum 18,39 -3,69% D-Wave Quantum
IonQ 47,41 -0,20% IonQ
Quantum Computing Inc Registered Shs 11,15 -5,35% Quantum Computing Inc Registered Shs

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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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