Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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12.05.2026 11:06:00
Quantum Computing Stocks IonQ and D-Wave Quantum Have Nearly Doubled in 5 Weeks -- Don't Take the Bait
In case you haven't noticed, Wall Street is enjoying a rip-roaring bounce from its Iran war correction in March. While artificial intelligence (AI) stocks continue to take center stage, it's quantum computing stocks that have delivered some of the most eye-popping returns.From the closing bell on March 30 through the end of trading on May 6, quantum computing pioneers IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) have soared by 98% and 84%, respectively. Honorable mention to Rigetti Computing, as well, for its 56% gain over the same timeline.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|IonQ
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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