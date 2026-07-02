02.07.2026 10:33:38

Quantum Systems wirbt über eine Milliarde Dollar ein

GILCHING (dpa-AFX) - Der im Zuge des Ukraine-Kriegs bekanntgewordene deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden Dollar eingeworben. Das ist mehr Geld als zuvor in den elf Jahren seit der Gründung des Start-ups 2015 zusammen. Das Geld soll vorrangig in die technische Entwicklung fließen, mit einem Schwerpunkt auf der "Mosaic" getauften die Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Die Bewertung des Unternehmens hat sich nach Angaben des Vorstands bei einer Videopressekonferenz nunmehr auf acht Milliarden Dollar verdoppelt.

Quantum Systems stellt sowohl militärisch als auch zivil nutzbare Drohnen her, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 300 Millionen Euro und ist nach Unternehmensangaben profitabel. Die Quantum-Drohnen werden unter anderem von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt. Insgesamt hat das Unternehmen nach Angaben von Finanzvorstand Jonas Jarosch seit seiner Gründung zwei Milliarden Dollar Investorengeld eingeworben. Ko-Vorstandschef Florian Seibel ließ offen, ob Quantum Systems einen Börsengang anstrebt./cho/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:18 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen