Quectel Wireless Solutions A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quectel Wireless Solutions A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,870 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,45 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 5,35 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 3,20 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quectel Wireless Solutions A 2,23 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Quectel Wireless Solutions A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,33 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 18,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at