Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|
10.02.2026 12:58:35
Quest Diagnostics Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Quest Diagnostics (DGX) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $245 million, or $2.18 per share. This compares with $222 million, or $1.95 per share, last year.
Excluding items, Quest Diagnostics reported adjusted earnings of $273 million or $2.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $2.806 billion from $2.621 billion last year.
Quest Diagnostics earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $245 Mln. vs. $222 Mln. last year. -EPS: $2.18 vs. $1.95 last year. -Revenue: $2.806 Bln vs. $2.621 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 10.50 To $ 10.70 Next quarter revenue guidance: $ 11.70 B To $ 11.82 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.
|
10.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|Ausblick: Quest Diagnostics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)