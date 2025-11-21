Quest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Quest ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quest die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Quest hat ein EPS von 0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Quest mit einem Umsatz von insgesamt 336,4 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,99 Prozent gesteigert.

