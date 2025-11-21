Questor Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Questor Technology hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,35 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at