Quorum Information Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quorum Information Technologies hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,0 Millionen CAD – ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quorum Information Technologies 9,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

