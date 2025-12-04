Vietnam Aktie

Vietnam für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043

04.12.2025 03:15:14

Race for talent is on as bankers brace for IPO boom in Vietnam

The pipeline for first-time share sale looks busy heading into 2026
