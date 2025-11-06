Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
06.11.2025 09:42:48
Rachel Reeves considering pay-per-mile tax for electric vehicles in budget
EV drivers would face 3p-a-mile charge on top of other road taxes to offset falling revenue from petrol and diesel cars Rachel Reeves is drawing up plans for a new pay-per-mile tax for electric vehicles to announce in this month’s budget worth an extra £250 a year on average, according to reports.Under the plans expected to be announced on 26 November, EV drivers would face a new charge of 3p a mile on top of other road taxes to offset falling revenue from petrol and diesel cars as drivers switch to greener options. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
