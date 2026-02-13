Radware: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Radware veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Radware einen Umsatz von 73,0 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,450 USD. Im letzten Jahr hatte Radware einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 301,85 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Radware einen Umsatz von 274,88 Millionen USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 300,07 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at