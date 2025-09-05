|
05.09.2025 11:47:00
Raiffeisen Research schätzt Teuerung im Jahresschnitt auf 3,5 Prozent
Als Inflationstreiber sieht Matthias Reith, Raiffeisen-Research-Ökonom, vor allem Dienstleistungen. "Das schon lange bestehende Inflationsproblem in Österreich ist im Kern ein Problem stärker steigender Dienstleistungspreise", so Reith. Hauptpreistreiber bei den Dienstleistungen sei die Gastronomie. Seit 2019 sind in Österreich laut Analyse die Gastronomiepreise um 46 Prozent gestiegen, in der Eurozone um 27 Prozent.
Inflation im August auf 4,1 Prozent gestiegen
Im August stieg die Inflation laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit März 2024. Den größten Einfluss auf die Inflation hatten im August abermals die Dienstleistungen, die um 4,7 Prozent zulegten. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag mit 4,1 Prozent deutlich über der Teuerungsrate von 2,1 Prozent in der Eurozone.
prvl/tpo
