Rainbow Denim präsentierte Quartalsergebnisse

Rainbow Denim hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 684,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rainbow Denim 664,7 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 17,63 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Rainbow Denim ein Gewinn pro Aktie von 10,50 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at