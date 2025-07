Rally mit Turbo: Wird die AMD-Aktie der neue KI-Superstar?

• Analysten heben Kursziel für AMD deutlich an• Neuer KI-Chip könnte für enorme Umsätze sorgen• Quartalszahlen im Blick der Anleger

Seit Beginn des Jahres 2025 hat die AMD-Aktie an der NASDAQ um über 32 Prozent zugelegt, allein in den zurückliegenden fünf Tagen ging es um 15,66 Prozent nach oben auf zuletzt 160,08 US-Dollar. Besonders auffällig ist die Trendwende im Chart: Nach einer längeren Konsolidierungsphase hat die Aktie nun den Ausbruch nach oben geschafft. Charttechnisch betrachtet könnte dies den Beginn eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends signalisieren, sofern die kommenden Quartalszahlen die hohen Erwartungen erfüllen.

Und auch am heutigen Donnerstag zeichnet sich ein positiver Handelsauftakt ab: Vorbörslich geht es zwischenzeitlich um 0,41 Prozent hoch auf 160,73 US-Dollar.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

AMD befindet sich damit weiterhin im Rallymodus und Analysten überschlagen sich förmlich mit Kurszielanhebungen. Besonders beeindruckend: Die HSBC hat ihr Kursziel für den Chip-Hersteller auf 200 US-Dollar verdoppelt, während die Bank of America ihr Ziel von 130 auf 175 US-Dollar anhob. Wells Fargo sieht unterdessen ein Kursziel von 185 US-Dollar als realistisch an. Aaron Rakers, bekannter Wells-Fargo-Analyst, betonte dazu Wallstreet Online zufolge: "Wir gehen davon aus, dass AMD im Rahmen des Quartalsberichts Vertrauen in die Wachstumsdynamik seiner Datacenter-GPU-Sparte für das zweite Halbjahr 2025 demonstrieren wird".

Der Haupttreiber dieser Euphorie ist AMDs wachsende Stärke im lukrativen KI-Chip-Markt, wo die neuen GPU-Produkte mit Preisen von bis zu 25.000 US-Dollar pro Einheit für Begeisterung sorgen.

Laut den Experten könnte AMD im zweiten Halbjahr 2025 und im gesamten Jahr 2026 jeweils 400 bis 600 Millionen US-Dollar pro Quartal allein aus diesem Segment erwirtschaften - Zahlen, die die bisherigen Markterwartungen deutlich übertreffen. Dies verdeutlicht AMDs zunehmende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten wie Intel im hochprofitablen Rechenzentrumsmarkt.

KI-Beschleuniger als Goldgrube: Preise bis zu 25.000 Dollar pro Chip

Der wahre Gamechanger könnte AMDs neue GPU MI355X, die im Juni vorgestellt wurden, werden. Mit Einheitspreisen von 20.000 bis 25.000 US-Dollar liegen die Verkaufspreise weit über den ursprünglichen Erwartungen. Diese Premium-Preise spiegeln die aktuell enorme Nachfrage nach leistungsstarken KI-Beschleunigern wider und könnten AMDs Margen deutlich verbessern.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,84 US-Dollar. Sollte sich der Trend im KI-Segment wie erwartet fortsetzen, könnten diese Prognosen jedoch noch zu konservativ sein. Gerade die hohen Margen im KI-Chip-Geschäft könnten für positive Überraschungen bei der Gewinnentwicklung sorgen.

Quartalszahlen am 5. August als entscheidender Kurstreiber

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal am 5. August gilt als nächster wichtiger Meilenstein. Besonders der Bereich Datacenter/KI wird im Fokus stehen. Überzeugende Zahlen könnten die Rally weiter befeuern und AMD auf neue Höchststände treiben.

Die Analystenstimmung ist überwiegend positiv. Laut TipRanks bewerten 35 Analysten die AMD-Aktie mit "Kaufen", während 10 auf "Hold" setzen. Verkaufsempfehlungen gibt es unterdessen derzeit keine. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel aller Analysten mit 141,87 US-Dollar leicht unter dem aktuellen Kurs, was ein moderates Abwärtspotenzial von etwa 11,4 Prozent nahelegt. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass einige Experten nach dem rasanten Kursanstieg kurzfristig Konsolidierungspotenzial sehen.

