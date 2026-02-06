Rama Vision legte Quartalsergebnis vor

Rama Vision lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 419,3 Millionen INR – ein Plus von 42,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rama Vision 294,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at