Randstad präsentierte Quartalsergebnisse

Randstad hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Randstad -0,860 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 5,82 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,33 Prozent zurück. Hier wurden 23,08 Milliarden EUR gegenüber 24,12 Milliarden EUR im Vorjahr generiert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,44 EUR und einen Umsatz von 23,12 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at