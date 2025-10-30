Range Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Range Resources gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 655,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 567,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at