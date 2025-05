Ranghohe Vertreter aus den USA und China treffen sich zu Gesprächen

Sie finden an diesem Wochenende in Genf statt. Daran nehmen US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sowie der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng teil.

US-Präsident Donald Trump hat die Zölle auf chinesische Waren seit seinem Amtsantritt im Jänner ständig nach oben geschraubt, auf zuletzt 145 Prozent. China reagierte mit Gegenzöllen von 125 Prozent. Bisher gingen die Länder nicht aufeinander zu, sondern versuchten den Eindruck zu erwecken, dass sie am jeweils längeren Hebel sitzen. Zuletzt mehrten sich Anzeichen, dass die USA zu einer Senkung bereit sind. Trump schrieb auf seiner Social Media-Plattform Truth Social, 80 Prozent Zölle auf chinesische Produkte seien angebracht.

stf

APA