RATIONAL legte Quartalsergebnis vor

RATIONAL präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 317,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RATIONAL 295,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at