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30.04.2026 06:31:29
reAlpha Tech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
reAlpha Tech hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte reAlpha Tech -0,060 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen USD – eine Minderung von 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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