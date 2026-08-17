REALWORLD, legte Quartalsergebnis vor

REALWORLD, hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,59 JPY. Ein Jahr zuvor waren -13,200 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 144,94 Prozent auf 456,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at