Reborn Coffee: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reborn Coffee lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,68 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Reborn Coffee mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at