Recession Buy Indicator: Wie dieses Signal Chancen für antizyklische Investoren bietet

Eine Rezession setzt am Finanzmarkt häufig zahlreiche Anlageklassen zeitgleich unter Druck. Doch für Anleger bieten sich in diesem Marktumfeld auch Chancen.

• Rezessionen führen oft zu fallenden Kursen und erhöhter Marktunsicherheit• Der 'Recession Buy Indicator' setzt auf das offizielle Rezessionsverkündungsdatum als Einstiegspunkt• Historisch folgen auf Rezessionen fast immer Aufschwünge

Wirtschaftliche Abschwünge führen häufig zu starken Schwankungen an den Märkten. Kommt es aber zu einer ausgeprägten Rezession, nimmt die Wirtschaftsaktivität also in hohem Maße ab, was sich üblicherweise in einem BIP-Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen manifestiert, verlieren viele Anlageklassen an Wert. Denn wenn die Wirtschaft eines Landes nicht mehr wächst oder die Wirtschaftstätigkeit sogar negativ ist, hat das massive Folgen an diversen Fronten. Umsätze und Gewinne von Unternehmen können ins Trudeln geraten, so dass diese ihre Investitionen aussetzen. Die Arbeitslosigkeit kann steigen, während zeitgleich Einkommen rückläufig sind und die Nachfrage sinkt.

Historisch gesehen sind Rezessionsjahre schwache Aktienjahre

In der historischen Betrachtung haben Aktienmärkte in vergangenen Rezessionszeiten häufig mit erhöhter Volatilität und sinkenden Aktienkursen reagiert. Anleger haben ihr Geld aus Aktieninvestments abgezogen und sich entweder an der Seitenlinie positioniert oder ihre Einlagen in vermeintlich sicherere Anlageklassen wie etwa Gold umgeschichtet.

Der Vertrauensverlust machte sich dabei insbesondere bei zyklischen Aktien bemerkbar, die die Folgen eines Rückgangs der Wirtschaftsaktivität besonders treffen. Automobilhersteller gehören in Rezessionszeiten ebenso zu den Branchenvertretern, die Anleger eher meiden, wie Aktien aus der Bauindustrie oder dem Handelsbereich. Denn eine schwache Wirtschaft sorgt für Kauf- und Investitionszurückhaltung - und trifft diese Branchen in erhöhtem Maße.

Rezessionen bieten Anlegern auch Chancen

Doch nicht alle Aktien werden in Rezessionszeiten in gleichem Maße abverkauft - so gehören defensive Titel zu den stabileren Werten während einer Rezession. Aktien des Lebensmittelhandels zählen ebenso darunter, wie Vertreter der Gesundheitsbranche oder Energieversorgungsunternehmen - jene Titel also, die in der Basisversorgung aktiv sind, die auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten weiter stabile Geschäfte machen.

'Recession Buy Indicator': Auf das Timing kommt es an

Einige Anleger am Markt setzen sogar gezielt auf das richtige Timing, um in Rezessionszeiten zu investieren. Helfen kann dabei ein Kaufsignal, das als "Recession Buy Indicator" bekannt geworden ist und das den richtigen Startpunkt für den Markteinstieg definierten soll: Der Zeitpunkt der Verkündigung einer Rezession von offizieller Stelle soll dabei den Startschuss für Investoren geben.

Wie "MarketWatch"-Experte Mark Hulbert betont, seien die Ankündigungen einer Rezession in den USA in der Vergangenheit durchschnittlich 6,8 Monate nach ihrem Beginn erfolgt. Dies nennt Hulbert den Zeitpunkt, "wenn die Verzweiflung am größten ist". Er geht daher mit Blick auf die historische Datenlage und Aktienkursentwicklung rund um den Zeitpunkt einer Rezessionsankündigung davon aus, dass der Aktienmarkt zu dem Zeitpunkt, an dem sich eine Rezession abzeichnet, seinen Tiefpunkt erreicht. Seit der Großen Depression würden Rezessionen in den USA im Durchschnitt etwas mehr als zehn Monate dauern - und der Aktienmarkt diskontiert die Zukunft typischerweise mehrere Monate im Voraus. Dies sei auch der Grund, wieso Bullenmärkte häufig mehrere Monate vor Rezessionsbeginn enden würden.

Für Anleger bedeutet dies: Beim richtigen Timing bieten sich weitere Chancen, die über das Investieren in vermeintlich sicherere Anlageklassen oder den Fokus auf defensive Sektoren hinaus gehen. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem eine Rezession offiziell festgestellt wird, haben die Aktien in der Regel bereits eine monatelange Talfahrt hinter sich und sind historisch gesehen günstig bewertet.

Anhänger des "Recession Buy Indicator" gehen daher davon aus, dass langfristig orientierte Anleger, die hier antizyklisch investieren, in Zeiten von starker Unsicherheit am Markt profitieren können. Denn wie ein Blick in die Vergangenheit ebenfalls zeigt: Historisch gesehen folgt auf eine Rezession in der Regel auch wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung - wer früh investiert, kann dies für sich nutzen. Ganz nach dem Vorbild von Starinvestor Warren Buffet, der das Zitat geprägt hat: "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind".



Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.