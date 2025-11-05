Recursion Pharmaceuticals a Aktie

Recursion Pharmaceuticals a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 13:29:03

Recursion Pharma Appoints Najat Khan As CEO

(RTTNews) - Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX), a clinical-stage TechBio company, on Wednesday announced that its Board of Directors has unanimously approved that Chief R&D and Commercial Officer Najat Khan will take over from Chris Gibson as Chief Executive Officer and President effective January 1, 2026.

Najat will also continue serving on the Board of Directors.

Gibson will transition to Chairman of the Board and interim Executive Advisor, while current Chairman Rob Hershberg will assume the role of Vice-Chairman and Lead Independent Director.

In the pre-market trading, Recursion Pharma is 1.2000% lesser at $4.9400 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- 0,00 0,00% Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen