Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Recursion Pharmaceuticals, A wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Recursion Pharmaceuticals, A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,377 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,01 Prozent auf 17,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,588 USD, gegenüber -1,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 69,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
