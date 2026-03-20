Red Cat legte Quartalsergebnis vor

Red Cat hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,730 USD gegenüber -0,570 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 40,73 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,28 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at