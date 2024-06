Redcare Pharmacy-Aktie legt nach Analystenstimme zu

Analyst Martin Comtesse wertete in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar aktuelle Marktdaten im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland aus. Die Daten vom Mai bestätigen über alle Kanäle hinweg die positive Entwicklung der Kundenakzeptanz - und dies bei Redcare Pharmacy und DocMorris . Insgesamt seien die Daten ermutigend für den Einführungsprozess.

Die Aktie von Redcare gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 114,70 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)