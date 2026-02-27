27.02.2026 06:31:29

Redwire präsentierte Quartalsergebnisse

Redwire hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Redwire in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,8 Millionen USD im Vergleich zu 69,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,280 USD. Im Vorjahr waren -2,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redwire hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 335,38 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 304,10 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

