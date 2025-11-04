Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
04.11.2025 21:47:08
Reeves considers cut to green levies in effort to reduce cost of energy bills
Exclusive: Chancellor hopes to save up to £170 from average bill but industry insiders say move would be ‘disastrous’Prospect of breaking 50-year income tax taboo shows scale of Reeves’s challengeRachel Reeves is considering slashing funding for more energy efficient homes to pay for a reduction in energy bills, sources have told the Guardian, as the chancellor looks for ways to ease the cost of living in this month’s budget.Reeves is finalising a multibillion pound energy support package that is likely to cut taxes and green levies from people’s bills as she looks to save as much as £170 from the average bill. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
