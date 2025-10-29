Regal-Beloit Aktie

Regal-Beloit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876288 / ISIN: US7587501039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 22:59:09

REGAL REXNORD CORP Q3 Profit Increases, But Misses Estimates

(RTTNews) - REGAL REXNORD CORP (RRX) reported a profit for its third quarter that Increased from last year but missed the Street estimates.

The company's bottom line totaled $79.6 million, or $1.20 per share. This compares with $72.7 million, or $1.09 per share, last year.

Excluding items, REGAL REXNORD CORP reported adjusted earnings of $2.51 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $2.53 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 1.4% to $1.497 billion from $1.477 billion last year.

REGAL REXNORD CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $79.6 Mln. vs. $72.7 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $1.09 last year. -Revenue: $1.497 Bln vs. $1.477 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $9.50 - $9.80

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regal-Beloit Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Regal-Beloit Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Regal-Beloit Corp. 120,00 -2,44% Regal-Beloit Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen