Regal-Beloit Aktie
WKN: 876288 / ISIN: US7587501039
|
29.10.2025 22:59:09
REGAL REXNORD CORP Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - REGAL REXNORD CORP (RRX) reported a profit for its third quarter that Increased from last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $79.6 million, or $1.20 per share. This compares with $72.7 million, or $1.09 per share, last year.
Excluding items, REGAL REXNORD CORP reported adjusted earnings of $2.51 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.53 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.4% to $1.497 billion from $1.477 billion last year.
REGAL REXNORD CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.6 Mln. vs. $72.7 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $1.09 last year. -Revenue: $1.497 Bln vs. $1.477 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $9.50 - $9.80
