14.09.2025 17:29:38
Regen in Krakau: Urlaubsflieger gerät bei Landung auf Rasen
KRAKAU (dpa-AFX) - In Polen ist ein Flugzeug bei Regen von der Landebahn abgekommen, auf den Rasen geraten und steckengeblieben. Alle rund 190 Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen können, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag nach Angaben der Agentur PAP. Nach ersten Informationen sei niemandem etwas Ernsthaftes passiert. Zu dem Zwischenfall kam es auf dem internationalen Flughafen von Krakau (Krakow), dem zweitgrößten des Landes.
Starts und Landungen für mehrere Stunden unterbrochen
Das Flugzeug der Chartergesellschaft Enter Air hatte Urlauber aus dem türkischen Antalya zurück nach Polen gebracht. Es sei "während der Landung unter sehr schwierigen Wetterbedingungen (strömender Regen) auf einen unbefestigten Teil des Flugplatzes außerhalb der Rollbahn" gefahren, teilte das Unternehmen bei Facebook mit. Wegen der Bergungsarbeiten mussten alle Starts und Landungen an dem Flughafen für mehrere Stunden unterbrochen werden. Krakau liegt rund 250 Kilometer südlich von Warschau./hei/DP/men
