Regierung: Mitarbeiter-Prämie bis 1.000 Euro steuerfrei

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten heuer eine Prämie von bis zu 1.000 Euro lohn- und einkommenssteuerfrei auszahlen, kündigt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) an. "Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden," so der Minister am Sonntag. Anders als in der Vergangenheit sei die Prämie nun nicht mehr an Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen gebunden.

Unterstützung kam am Sonntag von der Industriellenvereinigung (IV). "Der angekündigte steuerfreie Leistungsbonus ist ein richtiger Schritt, um gezielt Anreize für individuelle Leistung zu setzen und besonders engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar zu belohnen. Das Instrument hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt", betonte die IV.

Die Prämie wurde bereits Anfang Mai angekündigt und ist Teil des Steuerpaketes der Regierung, das im Zeichen eines Sparpaketes steht. So wird unter anderem das beim Finanzminister verbleibende Drittel der "kalten Progression" die gesamte Gesetzgebungsperiode einbehalten. Insgesamt machen die Sparmaßnahmen ein Volumen von 76 Millionen Euro für heuer aus. Im kommenden Jahr sollen sie bereits 696 Millionen bringen. Es enthält aber auch Entlastungen, etwa für Pendler.

stf