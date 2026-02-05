Regis Corporation Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Regis Corporation (RGS) announced a profit for second quarter of $0.456 million

The company's earnings came in at $0.456 million, or $0.16 per share. This compares with $7.64 million, or $0.07 per share, last year.

Excluding items, Regis Corporation reported adjusted earnings of $1.7 million or $0.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.3% to $57.11 million from $46.71 million last year.

Regis Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.456 Mln. vs. $7.64 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.07 last year. -Revenue: $57.11 Mln vs. $46.71 Mln last year.