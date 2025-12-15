Reiche will Wirtschaftsbeziehungen mit Israel ausbauen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will den Handel und Unternehmenskooperationen mit Israel weiter ausbauen. Die enge Verflechtung der Wirtschaft in beiden Ländern sei "ein wesentlicher Anker" der Beziehungen, sagte die CDU-Politikerin vor dem Abflug zu einem Besuch in Israel. Ziel ihrer Reise sei es, beide Wirtschaften noch enger zusammenzubringen. Dies gelte etwa für hightech-basierte israelische Firmen und die deutsche Industrie.

Reiche erläuterte, aus Deutschland würden unter anderem Chemieprodukte, Maschinen und Anlagen nach Israel exportiert. Deutschland profitiere etwa von der hoch entwickelten Sicherheitsindustrie Israels. Thema bei dem bis Mittwoch geplanten Besuch soll auch der Schutz wichtiger Versorgungsbereiche wie der Energie sein. Geplant sind Gespräche mit Ministerkollegen und der Start-up-Szene. Reiche wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet./sam/DP/zb