17.11.2025 06:31:29
Reliant: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Reliant hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
