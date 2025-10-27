RENAISSANCE Aktie

RENAISSANCE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BK1Q / ISIN: JP3978800005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 16:46:04

Renaissance Capital Bets Big on Tylenol and Kenvue (KVUE) By Purchasing Over 351,000 Shares

According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, Renaissance Capital LLC increased its position in Kenvue by 351,259 shares in Q3 2025. The estimated value of the shares acquired, based on the average closing price for the quarter, was approximately $7.17 million. The fund reported holding 980,436 shares at quarter-end.This purchase increased the Kenvue position to 8.9% of 13F reportable AUM as of September 30, 2025Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RENAISSANCE INCmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu RENAISSANCE INCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENAISSANCE INC 1 048,00 -2,69% RENAISSANCE INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen