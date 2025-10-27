RENAISSANCE Aktie

RENAISSANCE

WKN: A0BK1Q / ISIN: JP3978800005

27.10.2025 22:01:31

Renaissance Capital Opens New Circle Internet Group (NASDAQ: CRCL) Position: Is the New IPO a Buy?

On October 20, 2025, Renaissance Capital LLC disclosed a new position in Circle Internet Group (NYSE:CRCL), acquiring 51,208 shares for an estimated $6.79 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, Renaissance Capital reported a new stake in Circle Internet Group, purchasing 51,208 shares during the third quarter. The estimated value of the new position is $6.79 million, representing 3.8% of the fund's $178.43 million in reportable U.S. equity assets as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
