Renascience: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Renascience hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,95 JPY. Im Vorjahresquartal waren -5,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 10,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 10,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at