RENAULT SA: Disclosure of trading in own shares from May 24 to May 31, 2024

Boulogne-Billancourt, June 4, 2024

RENAULT SA: DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES FROM MAY 24TH TO MAY 31ST, 2024

Pursuant to applicable law on share buyback, Renault S.A. declares the following buyback of its own shares from May 24th to May 31st 2024.

Aggregated information (by date and by market)

Issuer’s name Issuer’s identifying code Date of transaction Identifying code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares Market (MIC code) RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-24 FR0000131906 17,756 49.6686 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-24 FR0000131906 65,064 49.9080 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-24 FR0000131906 8,765 49.6081 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-24 FR0000131906 103,609 50.0428 XPAR RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-27



FR0000131906 10,021 50.1183 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-27



FR0000131906 38,025 50.2259 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-27



FR0000131906 5,829 50.1470 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-27



FR0000131906 70,696 50.2523 XPAR RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-28 FR0000131906 18,946 51.4454 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-28 FR0000131906 68,140 51.4431 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-28 FR0000131906 9,036 51.4446 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 -2024-05-28 FR0000131906 181,000 51.4634 XPAR RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-29-05-28 FR0000131906 19,924 53.0526 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-29 FR0000131906 73,182 53.0449 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-29 FR0000131906 9,350 53.0467 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-29 FR0000131906 165,754 53.0444 XPAR RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-30 FR0000131906 2,218 53.9206 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-30 FR0000131906 83,107 53.9096 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-30 FR0000131906 9,549 53.9278 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-30 FR0000131906 185,420 53.9090 XPAR RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-31 FR0000131906 19,462 53.3294 AQEU RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-31 FR0000131906 78,180 53.3289 CEUX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-31 FR0000131906 8,870 53.3316 TQEX RENAULT 969500F7JLTX36OUI695 2024-05-31 FR0000131906 181,217 53.3188 XPAR TOTAL 1,451,120 52.3158

Detailed information

The detailed reporting of these share buybacks, which is very extensive, is available on Renault’s website (www.renaultgroup.com) in the "Finance / Regulated Information / Share buyback program / Year 2024” section.

